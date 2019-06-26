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Kayserispor'da kongre çalışmaları

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Bedir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada Büyükkılıç ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Bedir, şehirden maddi destek noktasında son 2 yılda arzuladıklarını alamadıklarını söyledi.

Ekonomik güçlerinin gelecek sezon için yeterli olmadığına değinen Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Neden yeterli değil, 2 sene içerisinde 110-115 milyon lira arasında, o günkü kur farkıyla birlikte borç alınmış. Bunu kapatmak için kredi kullanmışsınız. Yıllık faizi 20-30 milyon lira. 2 sene içinde bu eder 160-170 milyon lira. Şu andaki borcumuz da aşağı yukarı böyle. Ben birinci sezonda 10 milyon, ikinci sezonda 12 milyon lira fazla vermişim. Eğer eski borç olmasa, üzerimizde borç stoğu olmasa, çok ciddi şekilde naklen yayın geliriyle, sponsorla, kendi kaynaklarımızla takımı bir yerlere getiririz. Ama maalesef yok. Bu sadece bizde değil. Türkiye'deki bütün kulüplerde buna benzer şeyler var. Durumun altından kalkabilenler var, kalkamayanlar var. Mesela Bursaspor, bu yıl ekonomik olarak altından kalkamadı diye küme düştü."

Bedir, 2,5 senelik çok başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını, bundan sonra da ileriye dönük bir takım kaynak ve projeleri olduğunu anlattı.

"Gönül gönüle bu işi götürürüz diye düşünüyorum"

Kayseri'de milletvekilleri ve belediye başkanlarının gayretlerinden, bu işi sahiplenmelerinden ve enerjilerinden etkilendiğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Buna kayıtsız kalmanın da çok doğru olmadığını, hele hele bu kadar emek vermiş, uçurumun kenarından almış olduğumuz, Allah da yardım etti tabii, bir değeri tekrar sıkıntıya sokmamak adına bu onurlu göreve cumartesi günü devam edebilmek için genel kurulda bir liste yapmaya karar verdik. Allah utandırmasın. Bir yola çıktıktan sonra hiçbir zaman pişmanlık ifadesinde bulunmadım. Görev sürem boyunca ağlamadan, sızlamadan, kimseye zayıflığımı göstermeden görevimizi yaptık. Bundan sonra da inşallah hep beraber el ele, gönül gönüle bu işi götürürüz diye düşünüyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Kayserispor'da şu anda yönetimde olan ve devam etmesini arzu ettikleri başkanın oluşturacağı yönetimin şekillenmesine katkı sağlayacaklarını, mali kaynak bulunması yönünde de gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü kongre, 29 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

 

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