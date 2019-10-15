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Kayserispor'da kriz! Futbolcular idmana çıkmadı

Kayserispor'da idman saat 18.00'e ertelenirken, futbolcular paralarının yatmaması üzerine antrenmana çıkmama kararı aldılar.

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Ekonomik sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da futbolcular bugün saat 14.00'de yapılması gereken antrenmana çıkmadı. Kayserisporlu oyuncular yönetimin yoğun çabasına rağmen ikna olmadı.

Kayserispor'da futbolcular idmana çıkmadı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da bugün saat 14.00'de yapılması gereken antrenman saat 18.00'e ertelendi ancak futbolcular paralarının yatmaması üzerine antrenmana çıkmama kararı aldılar

Malzemeciler tarafından hazırlanan saha futbolcuların çıkmaması sonrasında geri toplandı. Kulüp başkanı ve yöneticiler futbolcuları ikna etmek için uğraştılar ancak başarısız olundu.

İLK KARAR DÜN ALINMIŞTI

Öte yandan İHA'nın haberine göre morallerin son derece bozuk olduğu sarı-kırmızılı takımda idmanana çıkmama kararı ilk olarak dün alınmıştı. Kayserisporlu futbolcular, dün de idmana çıkmayacaktı ancak yönetimin süre istemesi ile ikna olmuşlardı. Kayserisporlu futbolcular, dün 5'e 2 kısa paslaşma yaparak idmanı tamamlamıştı. 

Yöneticilerden, ödeme için 15 Ekim 2019 tarihine kadar alacaklarının hesaba yatırılacağı sözü alan futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi üzerine protesto ederek idmana çıkmadı.

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