İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2020 Pazar / 23 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
Spor

Kayserispor'da Manuel Fernandes şov!

Kayserispor'un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı.

IHA11 Ekim 2020 Pazar 10:42 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 10:42
ABONE OL

Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.

Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung’un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes’in çektiği şutta top 90’a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.

Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes’i tebrik etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.