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Spor

Kayserispor'da Mehmet Eray Özbek'ten 4 yıllık imza

Yukatel Kayserispor, genç oyuncusu Mehmet Eray Özbek'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı. Son 1-2 senedir alt yapıya verdiği önemle dikkat çeken sarı kırmızılılarda yeni sezonda hazırlık kampında alt yapıdan 9 isim A takım kadrosunda yer alacak. A takım kadrosuna yer alacak olan Mehmet Eray Özbek, bu hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor.

Yukatel Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve profesyonel olan orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek'in sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı. 2003 doğumlu orta saha oyuncu Mehmet Eray'dan yeni sezonda beklentiler büyük.

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