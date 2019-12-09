Kayserispor'da Umut Bulut depremi!

İstikbal Mobilya Kayserispor'da oyuncular tek tek şehri terk etmeye devam ediyor. Giden 4 oyuncudan sonra Umut Bulut ve Şamil Çınaz'da Kayserispor'dan ayrıldı. Bu iki futbolcu için kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

Mali sıkıntılar yaşanmasının ardından futbolculara ödenmeyen paralar sonrası Kayserispor'da huzursuzluk ortaya çıktı. Berna Gözbaşı'nın başkan olmasından sonra Tavares, Adebayor ve Ntep ve Atilla Turan takımdan ayrılan isimler olmuştu. Giden oyuncular kervanına Umut Bulut ve Şamil Çinaz'da eklendi.

İki oyuncu valizlerini topladı ve Kayseri'den ayrıldı. Türk futbol tarihinde lig devam ederken ender rastlanan ayrılıklarla sarsılan sarı kırmızılı ekipte bundan sonra hangi oyuncuların gideceği merak konusu oldu.

(Sporx)