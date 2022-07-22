Kayserispor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.
Kayserispor bu yaz transfer döneminde Kevin Luckassen, Denis Alibec, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Taner Gümüş ve Nurettin Korkmaz'ı kadrosuna kattı.