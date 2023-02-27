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Spor

Kayserispor'dan açıklama: Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sarı-kırmızılı camianın sonuna kadar devletin yanında olduğunu bildirdi.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
Kayserispor'dan açıklama: Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız
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Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada; "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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