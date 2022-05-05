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Spor

Kayserispor'dan sakat oyuncular hakkında açıklama

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile karşılaştığı maçta sakatlanan oyuncuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor'da Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların tedavilerinin başladığı bildirildi.

Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan Mert Çetin, Majid Hosseini, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek'in tetkik ve muayenelerinin yapıldığı, tedavilerine başlandığı belirtildi.

Öte yandan, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mustafa Pektemek'in de Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı da aktarıldı.

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