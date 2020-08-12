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Spor

Kayserispor'la yeniden anlaşan Sapunaru takıma katıldı

Kayserispor'la sözleşmesi sona eren ve sarı kırmızılı takımla yeniden anlaşmaya varan Cristian Sapunaru, Kayseri'ye gelerek çalışmalara başladı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
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Hes Kablo Kayserispor Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile yeniden anlaştı. Sapunaru Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde sürdürüyor. Geçen sezon devre arasında Yukatel Denizlispor’dan kadroya katılan ve sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli ve başarılı futbolcu Cristian Sapunaru yeni sezonda yeniden Hes Kablo Kayserispor forması giyecek. Cristian Sapunaru Sarı-Kırmızılı takım ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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