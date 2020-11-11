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Spor

Kayserisporlu Gustavo Campanharo: Zor günler geride kalacak

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, bu sezon başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

IHA11 Kasım 2020 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:05
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Hes Kablo Kayserispor’da lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek toparlanmak istiyor. Geride kalan 8 hafta sonunda oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılı takım, ilerleyen haftalarda galibiyet sayısını çoğaltarak ligin üst sıralarına tırmanmak amacında.

Hes Kablo Kayserispor’un gelecçek haftalarda başarılı olacağına inanan futbolculardan Gustavo Campanharo, zor günleri geride bırakacaklarını, güzel günlerin çok yakın olduğunu söyledi. Campanharo, "Zor zamanları tersine çevirmek için çok çalışacağız. Bu durumda başarılı olmak için herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ve yapacağız. Her gün daha çok çalışacağız ve başarıya ulaşacağız. Buna inanıyorum. Bunu yapmak zorundayız. Bu bizim işimiz. Sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz" dedi.

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