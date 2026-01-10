İSTANBUL 15°C / 9°C
Spor

Kayserisporlu Jung, Sakaryaspor'a gitti

Kayserispor; sezon başında anlaşmaya vardığı Gideon Jung ile yollarını ayırdı. Jung, Sakaryaspor'a transfer oldu.

10 Ocak 2026 Cumartesi 10:29
Kayserisporlu Jung, Sakaryaspor'a gitti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alman futbolcu Gideon Jung, kulüple yollarını ayırdı.

Tecrübeli oyuncunun yeni adresi ise Sakaryaspor oldu. Edinilen bilgilere göre Jung, yeşil-siyahlı kulüple yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Orta saha ve savunmada görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Sakaryaspor'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Alman futbolcu, Kayserispor formasıyla 4 karşılaşmada süre aldı.

