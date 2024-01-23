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Spor

Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilen Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

IHA23 Ocak 2024 Salı 09:01 - Güncelleme:
Kayserispor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son 6 maçtan puansız ayrıldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 sezonunun en kötü performansını sergiliyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son 6 maçtan puansız ayrıldı. Son olarak Pendikspor ile oynadığı müsabakayı kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 maçtan puan çıkaramadı.

Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray ve İstanbulspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 26 puanda kaldı. Fenerbahçe'ye, Sivasspor'a, İstanbulspor'a sahasında, Konyaspor, Karagümrük ve Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Kayserispor puan tablosunda 10.sıraya geriledi.

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