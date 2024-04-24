İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5252
  • EURO
    34,7966
  • ALTIN
    2421.1
  • BIST100
    9677.37
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi sezonu kapattı
Spor

Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi sezonu kapattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ameliyat olan İranlı futbolcu Ali Karimi, sezonu kapattı.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Kayserispor'un İranlı oyuncusu Ali Karimi sezonu kapattı
ABONE OL

Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi ameliyat oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da İranlı futbolcu Ali Karimi bıçak altına yattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu ve sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek. Kalan son 5 maçta formasından uzak olacak olan Ali Karimi yeni sezona daha güçlü dönmesi bekleniyor. Kayserispor'un, Jeanvier'in ameliyatıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, " Daha önce lomber disk hernisi (bel fıtığı) olduğu bildirilen oyuncumuz bugün Acıbadem Maslak hastanesinde Prof.Dr. Ahmet Alanay tarafından opere edilmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.