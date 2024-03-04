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Spor

Kayserispor'un Rize'de şansı dönmüyor

Kayserispor, Rizespor ile son 5 sezonda deplasmanda oynadığı Süper Lig maçlarından puan alamıyor.

IHA4 Mart 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Kayserispor'un Rize'de şansı dönmüyor
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Karadeniz'den puansız döndü. Sarı Kırmızılılar Rizespor ile son 5 sezonda Rize'de oynadığı maçlardan puan alamadı. Süper Lig'de dahil iki takım arasında Karadenizde oynanan son 5 maçta ev sahibi ekip galip geliyor. Rakibi ile sahasında oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kayserispor, aynı başarıyı deplasman maçlarında gösteremiyor. Kayserispor, son 3 maçında rakibine gol dahi atamazken, 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

İki takım arasında Rize Didi stadında oynanan son 5 maç ve sonuçları şöyle:

2023/2024 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0

2021/2022 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2020/2021 Çaykur Rizespor-Kayserispor 1-0

2019/2020 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-2

2018/2019 Çaykur Rizespor-Kayserispor 3-0

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