Keçiörengücü: 5 - Altay: 9

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altay karşılaşmasında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Zeki Yıldırım yarın forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında İzmir'deki müsabaka 3-1 Ankara Keçiörengücü'nün galibiyetiyle tamamlanmıştı.

Altay, ligde son 4 maçından puan çıkaramadı. İlk 21 haftada 18 puanı bulunan İzmir temsilcisi, 22. haftaya düşme hattındaki Altınordu'nun 2 puan üzerinde averajla 14. durumda girdi.

23. RANDEVU

Ankara Keçiörengücü ile Altay yarın oynayacakları maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 22 müsabakada Altay 9 kez kazanırken, Keçiörengücü ise 5 defa sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.