Keçiörengücü - Altay maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1.Ligin 22. Haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.
38.dakikada Altay, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Eren Erdoğanın ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Naderinin vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.
44.dakikada Paixao sol kanatta topla buluştu. Paixaonun ceza sahasına ortasında Eren Erdoğan topa dokunamadı, top dışarıya çıktı.
48.dakikada sol kanattan Eren Erdoğan ceza sahasına orta açtı. Eren Erdoğanın ortasında topla buluşan Paixao vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
50.dakikada ceza sahası içerisinde Abdullah Aydının içeriye açtığı ortada Dembelenin kafa vuruşundan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuz Kaan Çalışır, Özcan Sultanoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Anderson (Dk. 79 Innocent), Bekir Karadeniz, Abdullah Aydın, Musa Caner Aktaş (Dk. 46 Bardhi), Dembele
Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Naderi, Paixao, Yusuf Tekin (Dk. 86 Mehmet Gündüz)
Goller: Dk. 48 Paixao (Altay), Dk. 50 Dembele (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 81 İbrahim Öztürk, Dk. 88 Naderi (Altay)
Kırmızı Kart: Dk. 89 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)