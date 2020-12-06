06 Aralık 2020 Pazar 18:20 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 18:20

Ankara ekibinin gollerini 25. (P) ve 57. dakikalarda Burak Aydın kaydetti.

Altınordu'nun, müsabakadan en az 1 puan alması halinde; Keçiörengücü ise rakibini mağlup ettiği takdirde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna çıkacağı mücadelede zirveye yerleşen takım Keçiörengücü oldu.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 24 puanla lider olurken, Altınordu da 23 puanla 2. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'de 3 gün sonra Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.