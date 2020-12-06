İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Aralık 2020 Pazar / 20 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Keçiörengücü Altınordu'yu yıktı, TFF 1. Lig'de lider oldu
Spor

Keçiörengücü Altınordu'yu yıktı, TFF 1. Lig'de lider oldu

TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Keçiörengücü deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti ve ligde liderliğe yükseldi.

06 Aralık 2020 Pazar 18:20 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 18:20
ABONE OL

Ankara ekibinin gollerini 25. (P) ve 57. dakikalarda Burak Aydın kaydetti.

Altınordu'nun, müsabakadan en az 1 puan alması halinde; Keçiörengücü ise rakibini mağlup ettiği takdirde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna çıkacağı mücadelede zirveye yerleşen takım Keçiörengücü oldu.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü 24 puanla lider olurken, Altınordu da 23 puanla 2. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'de 3 gün sonra Altınordu, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Keçiörengücü ise evinde Giresunspor'u konuk edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.