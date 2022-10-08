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Spor

Keçiörengücü - Boluspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

IHA8 Ekim 2022 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Keçiörengücü - Boluspor maçından galip çıkmadı
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Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada kaleci Metin Uçar'ın uzun pasında topla buluşan Bardhi pasını Rashad'a attı. Rashad'ın şutunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba sol köşeye uzanarak şutun gol olmasını engelledi.

43. dakikada sol kanatta topla buluşan Gökhan Karadeniz'in ortası sonucu topla buluşan Gökhan Alsan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

72. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kazanan Keçiörengücün'de topun başına geçen Bardhi'nin ortası sonucunda ceza sahasında Taha Batuhan Yayıkcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Ogün Kamacı xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Muharrem Cinan xx, Aykut Demir xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Mikail Okyar xx (Melih İnan dk.55 xx), Rashad Muhammed xx (Camara dk.72 xx), Bekir Karadeniz xx (Aykut Çeviker dk.79 x), Babaei xx (Eze dk.45 xx), Bardhi xx, Olawoyin xx

Yedekler: Bora Güngör, Abdullah Aydın, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Oulare xx, Onur Ulaş xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx (Bregu dk. 85 ?), Gökhan Karadeniz xx (Furkan Demir dk.67, xx), Landel xx, Gökhan Alsan xx (Melih Okutan dk.53 xx), Kajamba xx (Posmac dk.85 ?), Balde xx (Burak Asan dk.66, xx)

Yedekler: Selmani, Arda Köksal, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Gökhan Alsan (dk.43), (Boluspor), Taha Batuhan Yayıkcı (dk.72) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Rashad Muhammed, Mikail Okyar, Bardhi, Taha Batuhan Yayıkcı (Keçiörengücü), Onur Ulaş, Tugay Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor)

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