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Spor

Keçiörengücü-İstanbulspor maçından galip çıkmadı

TFF 1. Lig'in 8. haftasındaki Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

01 Kasım 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 15:38
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TFF 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Keçiörengücü, ikinci yarısında ise İstanbulspor'un attığı golle karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barçın

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Samet Akaydın, Süleyman Olgun, Burak Aydın,(Dk. 90+1 Ilır Mustafa), İrfan Akgün, (Dk. 80 Erdal Öztürk), Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Mert Kula, Famoussa Kone, (Dk. 90+1 Mustafa Tahir Babaoğlu), Barış Alper Yılmaz,(Dk. 68 Emre Uğur Uruç), Cem Ekinci, (Dk. 90+1, Dodoo)

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra, Onur Ergün, Patrıck Etoga, Levent Ayçicek,(Dk.85 Tayyip Ebrar Cumur), Egehan Gök,(Dk. 60 İbrahim Yılmaz), Papa Alıoune,(Dk. 60 Kamal Ishak), Melih Kabasakal, Eduart Proca, Ali Yaşar, Krıstal Abazaj

SARI KARTLAR: İrfan Akgün, Samet Akaydın, (Keçiörengücü) - Kamal Ishak, (İstanbulspor)

GOLLER: Dk. 37 Samet Akaydın, (Keçiörengücü) - Dk. 77 (P) Onur Ergün), (İstanbulspor)

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