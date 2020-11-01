Keçiörengücü-İstanbulspor maçından galip çıkmadı

TFF 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Keçiörengücü, ikinci yarısında ise İstanbulspor'un attığı golle karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barçın
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Samet Akaydın, Süleyman Olgun, Burak Aydın,(Dk. 90+1 Ilır Mustafa), İrfan Akgün, (Dk. 80 Erdal Öztürk), Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Mert Kula, Famoussa Kone, (Dk. 90+1 Mustafa Tahir Babaoğlu), Barış Alper Yılmaz,(Dk. 68 Emre Uğur Uruç), Cem Ekinci, (Dk. 90+1, Dodoo)
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra, Onur Ergün, Patrıck Etoga, Levent Ayçicek,(Dk.85 Tayyip Ebrar Cumur), Egehan Gök,(Dk. 60 İbrahim Yılmaz), Papa Alıoune,(Dk. 60 Kamal Ishak), Melih Kabasakal, Eduart Proca, Ali Yaşar, Krıstal Abazaj
SARI KARTLAR: İrfan Akgün, Samet Akaydın, (Keçiörengücü) - Kamal Ishak, (İstanbulspor)
GOLLER: Dk. 37 Samet Akaydın, (Keçiörengücü) - Dk. 77 (P) Onur Ergün), (İstanbulspor)