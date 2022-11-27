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Spor

Keçiörengücü - Samsunspor maçında kazanan yok

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Yılport Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

27 Kasım 2022 Pazar 16:00 - Güncelleme:
Keçiörengücü - Samsunspor maçında kazanan yok
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Spor Toto 1.Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada kontra atakta Ali Kaan Güneren'in topuyla ceza sahasında topla buluşan Laura, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0 - 1

51. dakikada Melih İnan'ın ceza sahasında yere düşürülmesi sonucu Keçiörengücü penaltı kazanıyor.

54. dakikada topun başına geçen Olawoyın, kaleci Szumskı'yi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mikail Okyar, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker (Dk. 58 Babaei), Bekir Karadeniz (Dk. 90+2 Eze), Rashad Muhammed (Dk. 63 Abdullah Aydın), Bardhi, Olawoyin, Balaj (Dk. 46 Melih İnan)

Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen (Dk. 61 Harris), Soner Gönül, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dk. 61 Muhammet Ali Özbaskıcı), Celil Yüksel (Dk. 86 Cihan Kahraman), Tanque (Dk. 86 Polat Yaldır), Laura (Dk. 78 Ahmet Sağat)

Goller: Dk. 15 Laura (Yılport Samsunspor), Dk. 54 Olawoyin (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tanque, Dk. 70 Ali Kaan Güneren, Dk. 71 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 39 Rashad Muhammed, Dk. 42 Bekir Karadeniz, Dk. 74 Babaei (Ankara Keçiörengücü)

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