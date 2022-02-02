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  • Kemal Ademi'den sürpriz imza! 2. lig ekibine transfer oldu
Spor

Kemal Ademi'den sürpriz imza! 2. lig ekibine transfer oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Rus ekibi Khimki'ye transfer olan 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, Alman 2. lig ekibi Paderborn'a kiralandı.

2 Şubat 2022 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 07:58
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2020/21 sezonun başında Basel'den 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe 'ye transfer olan Kemal Ademi beklenileni veremediği için devre arasında Karamgümrük'e kiralanmıştı. 26 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde ise Rus Premier Lig takımlarından Khimki'ye 1.6 milyon Euro karşılığında satılmıştı. Burada da etkili bir ilk yarı geçiremeyen Ademi, Bundesliga 2. Lig ekibi Paderborn'a gönderildi.

TRANSFERİN SON GÜNÜNDE İMZAYI ATTI

Kemal Ademi, Alman ekibi tarafından kış transfer döneminin son gününde transfer edildi. Paderborn'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İsviçeli golcü Kmihki formasıyla 13 maça çıkarken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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