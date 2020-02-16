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Spor

Kemal Özdeş'ten maçın hakemine büyük tepki

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

16 Şubat 2020 Pazar22:00 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 22:00

Penaltılarının verilmediğini kaydeden Özdeş, "İlk yarının sonunda Galatasaray'ın elle oynaması var, penaltı pozisyonu var, hakemlerimiz de görmemiş, VAR hakemleri de görmemiş. 4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi." ifadelerini kullandı.

Maçı yorumlayan teknik adam, "Maçın sonuna kadar ortak olduk. Benim için referans bu oyunu kalan haftalarda sürdürmek. Her gol yediğinizde maç sona ermiyor. Alanya'da da ilk golü yedik. Biraz becerili olsak buradan puan alabilirdik, Galatasaray da ligin en formda takımı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

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