Kenan Atik: Altay, Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri

06 Aralık 2020 Pazar 23:05 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:05

Denizlispor teknik direktörü Kenan Atik, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında en azından beraberliği hak ettiklerini vurgulayan Atik, "Çok üzgünüz. 2. yarıdaki futboldan sonra skor bu olmamalıydı. Futbolda bazen ne kadar çalışırsan çalış, top gelir kafasını bulur gol olur. Gökhan'ı bilmeyen yok. 3 adam var, önlem de alıyorsun. İkisinin arasına giriyor top, Gökhan'ın kafasını buluyor. Caner'in yeteneği, Gökhan oraya giriyor ve atıyor. 2-0 olunca ilk yarıyı kötü bitirdik.

İkinci yarı değişiklikler, oyuncuların 1 gol bulursak başarabiliriz düşüncesi etkili oldu. Kırılma anı penaltıydı, kaçırdık. Yine bırakmadık, pozisyonlar var. Altay'ı tebrik ediyorum, çok iyi toplar çıkardı. Yine pozisyonlar var, olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok." dedi.

"ALTAY, BUGÜN MAÇIN ADAMI"



Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın maçın adamı olduğunun altını çizen Atik, "Sezon başından beri hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Tüm spor camiası da aynı şeyleri konuşuyor.

Hücum organizasyonları konusunda takımımız ilk yarılarda sıkıntı yaşıyor. Bunu bir türlü aşamıyoruz. Buna çok çalışıyoruz. Prosinecki de çok çalışıyordu. Defansta en ufak hatada gol yiyoruz. Bugün yapılan hataları mümkün değil hayatlarında bir daha yapmazlar ama oluyor işte.

Bizim sevindiğimiz tek taraf, 90+8'de bile 2-0'dan çevirmek için mücadele ettik. Altay, bugün maçın adamı. Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e karşı bunu yapıyorsak bizde bir şeyler var. Oyuncularımız yeter ki böyle oynasın. Altay, Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri. Her geçen gün üstüne koyuyor. Gençliği büyük avantaj. Beşiktaş maçında kötü goller yedi ama bize karşı iyiydi. Gençlerin bir günü bir gününü tutmaz ama bize karşı şansı tuttu." şeklinde konuştu.