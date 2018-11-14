Kenan Karaman, A Milli Takıma davet edildi
Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.
Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna karşılaşmaları aday kadrosuna çağrıldı.
24 yaşındaki futbolcu, bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.
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