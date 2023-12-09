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Spor

Kenan Yıldız için ayrılık iddiası!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız takımda yeterli süreyi bulamaması sebebiyle ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

9 Aralık 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Kenan Yıldız için ayrılık iddiası!
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için ayrılık iddiası geldi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Sky'da yer alan habere göre, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Kenan Yıldız'ın, o maçtaki performansının ardından Serie A'da tek bir dakika bile alamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Kenan Yıldız'ın bu nedenle ara transfer döneminde Juventus'tan ayrılmayı düşündüğü yazıldı.

18 yaşındaki futbolcu için şu anda kiralık ve kalıcı transferinin de ihtimaller arasında yer aldığı aktarıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Öte yandan Kenan Yıldız'la Almanya ve İngiltere'den birçok kulübün ilgilendiği öne sürüldü.

Kenan Yıldız'ın adı daha önce İngiltere'den Arsenal ve Liverpool ile de anılmıştı. İtalyan basınında yer alan haberde, Juventus'un genç oyuncusu için beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu iddia edilmişti.

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