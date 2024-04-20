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Spor

Kenan Yıldız oynadı, Juventus 1 puanı kurtardı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, konuk olduğu Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Kenan Yıldız oynadı, Juventus 1 puanı kurtardı
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İtalya Serie A 33. hafta maçında Juventus, deplasmanda Cagliari ile karşılaştı.

Unipol Domus'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Cagliari 30. dakikada penaltıdan Gianluca Gaetano, 36. dakikada ise Yerr Mina'nın golüyle 2-0 öne geçti. Juventus, Dusan Vlahovic'in 61. dakikada frikikten kaydettiği iyi golle farkı bire indirdi. Torino devi 87'de Dossena(k.k.) ile eşitliği yakaladı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna girdi. Allegri'nin öğrencileri ligde üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus 64 puana yükseldi. Cagliari ise 32 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan'la oynayacak. Cagliari ise Genoa deplasmanına gidecek.

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