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Spor

Kenan Yıldız'a Ada'dan kanca! Devler peşinde

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, başarılı performansıyla birçok kulübü peşine taktı. Genç yıldıza Liverpool'un ardından Premier Lig devi Arsenal'de talip oldu.

5 Aralık 2023 Salı 23:31 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'a Ada'dan kanca! Devler peşinde
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Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İngiliz ekiplerini peşine taktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal ve Liverpool'un 18 yaşındaki futbolcuyla ilgilendikleri aktarıldı. Ancak iki ekibin henüz Juventus'la doğrudan temasa geçmediği vurgulandı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus'un ise genç oyuncusunu bırakması için iyi bir teklif alması gerektiği ifade edildi. İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız için beklentisinin 35-40 milyon euro olduğu öne sürüldü.

Arsenal ve Liverpool'un, Juventus'un beklediği 35-40 milyon euro seviyesine çıkıp çıkmayacağının şu an için belirsiz bir durum olduğu aktarıldı. Arsenal'in, Liverpool'a göre transfer için daha kararlı taraf olarak göründüğü iddia edildi.

MİLLİ TAKIM'DA PARLADI

Juventus'ta bu sezon 5 maçta süre bulan genç oyuncunun İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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