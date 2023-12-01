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  • Kenan Yıldız'a dev talip! İngiliz ekibi milli futbolcu için devrede
Spor

Kenan Yıldız'a dev talip! İngiliz ekibi milli futbolcu için devrede

A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'ın talipleri artmaya devam ediypr. Milli futbolcu için son talip İngiliz devi oldu. İşte detaylar...

1 Aralık 2023 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'a dev talip! İngiliz ekibi milli futbolcu için devrede
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A Milli Takım'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Juventuslu Kenan Yıldız için Liverpool iddiası gündeme geldi. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Liverpool'un Kenan Yıldız'ı takip ettiği belirtildi.

BAYERN'DE DE İZLEDİLER

İngiliz ekibinin, Juventus forması giyen milli oyuncuyu Bayern Münih altyapısından beri izlediği ifade edildi.

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Haberde teknik direktör Jürgen Kloop'un Kenan Yıldız'ın özelliklerine sahip bir oyuncu istediği ve kısa süre içinde Juventus'un kapısının çalınabileceği aktarıldı.

ALMANYA MAÇININ YILDIZI

18 yaşındaki oyuncu, Almanya ile oynanan hazırlık maçında galibiyet golünü atan isim olmuştu. Ayrıca maçtaki iyi performansı Avrupa basını tarafından konuşuldu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan, 2022 yılında Juventus'a transfer oldu. Juventus'ta A takıma seçilen genç yıldız, 5 maçta forma giydi. Genç takımda 31 maça çıkan Kenan, 12 gol ve 7 asist yaptı.

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