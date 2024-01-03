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Spor

Kenan Yıldız'a kötü haber! Yarınki maçta forma giyemeyecek

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Salernitana ile yarın oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklama ile Kenan Yıldız'ı üzdü. Deneyimli teknik adam, milli futbolcunun yarınki maçta forma giymeyeceğini söyledi. İşte detaylar...

3 Ocak 2024 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Kenan Yıldız'a kötü haber! Yarınki maçta forma giyemeyecek
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Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, İtalya Kupası'nda Salernitana ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Allegri, basın toplantısında herkese süre vermeleri gerektiğini ve Kenan Yıldız'ın Salernitana karşısında 11'de yer almayacağını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Kenan yarın oynayamayacak. Şimdi sakin kalmalı ve çalışmaya devam etmeli. Üst düzey bir oyuncu olup olmayacağınızı iki maç belirlemez. Her gün çalışmanız gerekir ve kariyerinizin sonunda yaptıklarınız hatırlanır" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone ve Roma ile oynadığı maçlarda ilk 11'de yer almış ve Frosinone maçında ağları havalandırmıştı.

Juventus ile Salernitana arasındaki İtalya Kupası son 16 maçı perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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