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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Avrupa'da futbol oynamak istiyorum

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda Avrupa'da futbol oynamak istediğini dile getirdi.

22 Mart 2024 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: Avrupa'da futbol oynamak istiyorum
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

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