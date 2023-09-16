Kerem Aktürkoğlu: Böylesini ilk kez yaşadım

2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, Yılport Samsunspor maçının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Milli Takım'daki yaşadığım olaydan sonra zor kendime geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. İdmanlara da katılamadım. Ama böyle dönmek çok güzel. Geçen sene asist kralı oldum. Bu sene hem gol, hem de asistlerle iyi başladım. Takım arkadaşlarımın katkısı çok büyük. Güzel galibiyetler alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"GEZGİN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu, "Gezgin oynamayı daha çok seviyorum. Kaleye daha yakın oynuyorum. Attığım iki golde de bunun faydasını gördük. Mauro Icardi'nin olması gereken yerde ben oldum ve onun gollerini çaldım diyebiliriz. Mauro Icardi ve Dires Mertens ile çok iyi anlaşıyoruz. Yeni gelen arkadaşlara da bunu aşıladığımızda, adapte olduklarında çok daha iyi takım olacağız." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"GALATASARAY'I YAŞIYORLAR"

Milli yıldız, "Mauro Icardi, Dries Mertens, Galatasaray'ı yaşayan oyuncular. Olimpija Ljubljana maçında 'Ne vurdun dedim!'. O da bana bu kez aynı şeyi söyledi. Ben de 'senden gördüm' dedim. Yıldız oyuncular ama hiç kaprisli değiller. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar." sözleriyle röportajı noktaladı.