Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi

Kerem Aktürkoğlu, Zalgiris'i mağlup edip Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçtikleri maç sonrası konuştu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları:

"Geçen haftadan daha iyi çalıştık, rakiplerin eksiklerine. Öyle maça hazırlandık. İstediklerimizi yaptık ama bir türlü o golü bulamadık. Golü bulmamız bize moral oldu. Gerçekten güzel bir gol attı Dries, ona yakışır bir goldü. Böyle maçlar, böyle rakiplere karşı bilhassa zor oluyor. Sıcaklar, adaptasyon kısmı... Böyle kompakt savunma düşünen takımlara karşı oynamak zor. Önemli olan galibiyetti."

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakipleri olan Ljubjana'yla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Yavaş yavaş takım oturuyor. Çok daha kaliteli bir takım olacağız. Şimdi Ljubljana ile karşılaşacağız. İnşallah güzel olur ve gruplara katılırız. Galatasaray'ın yeri orası."