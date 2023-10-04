Kerem Aktürkoğlu: Golün geleceğini hissediyordum

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçı sonrası konuştu.

Maçla ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu "Penaltı kaçtı ama biz olumsuzluğa düşmedik. Golü bulabileceğimizi biliyorduk. 4-2 yapabilirdik. Heyecanlı ve tansiyonu yüksek bir maç oldu. Biz güldük, mutluyuz. Kopenhag maçında da galibiyeti hak ettik. Biz burada kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Bayern Münih'ten sonra ikinci sıradayız. Bu çok anlamlı. Daha hiçbir şey bitmedi. Sonra maç maç bakacağız ve gruptan çıkmayı düşünüyoruz. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Soyunma odası harikaydı." dedi.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Başarılı futbolcu, "Bazen çok zorluk da yaşadık saha içinde ama önemli olan galibiyetti. Çok güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Kopenhag maçında da aynısı oldu, gol kaçabiliyor. Herkes kaçırabiliyor. Ama bazen daha farklı şeyler olabiliyor. Ben bunlara alıştım. Bunlara takılmıyorum. Farklı bir pozisyonda oynuyorum, mevkimin gerektirdiklerini yapmaya çalışıyorum. Bugün gol attım, bugünün geleceğini biliyordum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye devam etti.

"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu, son olarak, "Çok anlamlı bir galibiyet. Mağlup ayrılmamak gibi bir planımız vardı. Tabii ki daha hiçbir şey bitmedi. 4 maçımız daha var. Bu galibiyetin anlamlı olması için bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde oynamalıyız. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz." sözlerini sarf etti.