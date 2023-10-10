Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla İngiliz takımlarını peşine taktı.

TOTTENHAM TAKİP EDİYOR

Tottenham Hotspur'un başarılı hocası Ange Postecoglou, Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor.

ARSENAL İZLEDİ

Arsenal scoutları da Manchester United maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izledi.

WEST HAM UNITED

Milli futbolcu, ayrıca West Ham United'ın da orta saha adayları arasında gösteriliyor.

BAYERN MAÇINDA TAKİP EDİLECEK

Kerem'in Bayern Münih maçında da birçok takipçisinin olması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray yönetiminin sözleşmesine zam yapmayı planladığı yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılar işle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.