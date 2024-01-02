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Spor

Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den teklif

Galatasaray'da performansıyla büyük beğeni toplayan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den teklif gelebileceği iddia edildi.

Fanatik2 Ocak 2024 Salı 09:27 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig'den teklif
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Galatasaray ve A Milli Takım'da iyi bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Özellikle İngiltere Premier Lig'den 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelebileceği öğrenildi.

Liglere verilen arayla birlikte burnundan ameliyat edilen Kerem Aktürkoğlu, iyileştikten sonra sezonun ikinci yarısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 26'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2211 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 8 asistle skora etki etti.

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