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Spor

Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme

Son dönemde performansında gözle görülür bir düşüş olan Kerem Aktürkoğlu ile teknik direktör Okan Buruk özel bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncusuna destek olacak.

Fanatik17 Nisan 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme
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Deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha atan Galatasaray'da tek üzüntü, Kerem Aktürkoğlu'nun formsuzluğu...

BURUK'TAN TAM DESTEK

Bir süredir kendisine verilen fırsatları kullanamayan 25 yaşındaki hücumcu, Alanya sınavının devre arasında kenara alınınca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak hocası Okan Buruk, Milli yıldıza tam destek veriyor.

KEREM'LE ÖZEL GÖRÜŞME

Kerem'le özel bir görüşme yapmaya hazırlanan başarılı teknik adam, öğrencisine ilk 11'de süre vermeye devam edecek. Sarı-Kırmızılı oyuncunun da takım arkadaşlarına bir an önce toparlanma sözü verdiği öğrenildi.

"ÜZÜLMELER OLABİLİR"

Teknik patron Okan Buruk ise 2. yarının başında oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem değerli bir oyuncumuz. Taktiksel bir değişiklik yaptık. Çok önemli oyuncularımız, geniş bir kadromuz var. Üzülmeler olabilir. Her oyuncuyu oynatamıyorum. Bu benim için manevi olarak zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercihler de yapmak lazım. Her şeyden önemlisi takımın başarısı" demişti.

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