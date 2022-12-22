İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2022 Cuma / 30 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6616
  • EURO
    19,8381
  • ALTIN
    1075.15
  • BIST100
    5447.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu: İşler pek istediğimiz gibi gitmedi
Spor

Kerem Aktürkoğlu: İşler pek istediğimiz gibi gitmedi

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında son dakikalarda attığı gol ile son 16 turuna kaldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından milli yıldız Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2022 Perşembe 23:41 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: İşler pek istediğimiz gibi gitmedi
ABONE OL

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Önemli olan galibiyetti. Güzel bir oyunla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşler pek istediğimiz gibi gitmedi. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık.

Üçüncü kaptan oldum, bu benim için gurur. İlk geldiğim anı hatırlıyorum, tarif edilemez bir mutluluk. Önemli olan Galatasaray'ı istenilen yere getirmek. Bu görevi en iyi şekilde yapacağım. İnşallah sonu kupa olur. İki kupa alır ve sezonu kapatırız.

Önemli olan galibiyetti. Güzel bir oyunla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşler pek istediğimiz gibi gitmedi. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.