Kerem Aktürkoğlu: İşler pek istediğimiz gibi gitmedi

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Önemli olan galibiyetti. Güzel bir oyunla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşler pek istediğimiz gibi gitmedi. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık.

Üçüncü kaptan oldum, bu benim için gurur. İlk geldiğim anı hatırlıyorum, tarif edilemez bir mutluluk. Önemli olan Galatasaray'ı istenilen yere getirmek. Bu görevi en iyi şekilde yapacağım. İnşallah sonu kupa olur. İki kupa alır ve sezonu kapatırız.

Önemli olan galibiyetti. Güzel bir oyunla, bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. İşler pek istediğimiz gibi gitmedi. Böyle maçlar zor oluyor. Geçen sene bunun sıkıntısını yaşadık. 1-0 da olsa, zor bir galibiyetle üst tura çıktık.