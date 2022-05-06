Kerem Aktürkoğlu kararını verdi! Galatasaylıları yıkan haber

Galatasaray'daki yönetim belirsizliği ve kaos ortamından Kerem Aktürkoğlu da etkilendi. Beğenilen performansıyla birçok Avrupa ekibinin de dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu'nun takımın içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği öne sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da seçim süreci ve ortaya çıkan yönetim belirsizliği sonrası futbolcular yaşanan karmaşa sebebiyle rahatsız oldu. Rahatsız olan isimlerin arasında Kerem Aktürkoğlu da yer alıyor. Genç oyuncu kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için ayrılmak istiyor.

GALATASARAY SATABİLİR

Haberde, Galatasaray'ın gelecek sezon için kaynak oluşturulmak adına Kerem Aktürkoğlu'nun satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu özellikle Atletico Madrid ile Lyon yakından takip ediyor.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maçın 44'ünde ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.