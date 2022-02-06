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Spor

Kerem Aktürkoğlu: O kadar kötü bir noktadayız ki...

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Şubat 2022 Pazar 19:47 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 19:47
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Galatasaray'ın bu sezon en skorer ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri:

"Gerçekten bilmiyorum. 10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun tempo yaptık. Maça iyi hazırlandık. Rakibin iyi kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. Eğer iyi çıkarlarsa, oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımızı da iyi çalışmıştık."

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

"Baktığınız zaman 1-1 ile buradan ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız."

"SAHAYA YANSITAMIYORUZ"

"Herkeste bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahaya çıktığımızda istediklerimizi yapamıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz."

"BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIZ BİLMİYORUM"

"Nasıl çıkacağız bu işin içinden, ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz."

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