Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

15 Mart 2022 Salı 00:32 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 00:32

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.

Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.