İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu şaşırtıyor! Okan Buruk sahip çıktı ama...
Spor

Kerem Aktürkoğlu şaşırtıyor! Okan Buruk sahip çıktı ama...

Kerem Aktürkoğlu 3. haftası oynanan Süper Lig'deki performansıyla geçen sezonu mumla aratır oldu. Teknik direktör Okan Buruk her şeye rağmen Kerem'e destek verirken, yetenekli futbolcuda yaşanan düşüşün nedenleri de ortaya çıktı.

Sabah21 Ağustos 2022 Pazar 11:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu ilk 3 haftayı boş geçerken ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Sabah'ın haberine göre; ilk 3 haftada gol ya da asist katkısı veremeyen Kerem 13 şut attı. 3'ü isabetsiz, 3'ü de engellenmiş şutlardı. Yaptığı 11 driplingin sadece 5'inde başarılı olabildi. Konsantrasyon bozukluğu ve kötü kontrol yüzünden 10 top kaybetti. Attığı 7 uzun toptan sadece 1'si isabetli oldu. 10 ortasından 7'si yerini bulmadı. 3 maçta 6 da kısa pas verdi.

Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i çıldırtan hareket!

NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Kerem'deki düşüşün perde arkasında fiziksel değil duygusal ve mental sebepler yatıyor. İşte o sebeplerden bazıları:

1- Marcao ve Victor Nelsson'un aksine beklediği teklifleri alamadı.

2- 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'in ücreti, yeni transferlerin çok altında kaldı.

3- Tribünler, Kerem'i artık Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldızların ardından hatırlıyor.

4- Duygusal bir oyuncu olması nedeniyle yaşadıkları saha içine yansıdı.

Dünyanın gözü bu rövanştaydı İşte tarihi maçın galibi

BURUK SAHİP ÇIKTI

Teknik direktör Okan Buruk her şeye rağmen Kerem'e destek verdi. Genç teknik adam, genç futbolcuyla ilgili bir soru üzerine, "Oyunu sadece Kerem'in üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam bir takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in performansının da yukarı çıkacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.