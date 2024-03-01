Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı!

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma Rams Park'ta oynandı. Zorlu mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral üstlendi. Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Mücadele sonrası Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADI

Maçın ardından evine giderken Kerem Aktürkoğlu, trafikte bir tartışma yaşadı. Yıldız futbolcunun aracından indiği görüntülenirken anlık olarak taraflar arasında sinirlerin gerildiği ve sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi, 'Sen Milli Takım oyuncususun...' ifadelerini kullanırken yıldız futbolcu da "Öyleyim, öyleyim" sözlerini dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlunun trafikte tartışma yaşadığı ortaya çıktı Galatasarayın yıldızına: Sen Milli Takım oyuncususun

MAÇLA İLGİSİ YOK

Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu, aracı ile yolda ilerlerken trafikteki başka bir araçtaki kişilerle hadise yaşadı.

Tartışmanın maçla bir ilgisi bulunmuyor.