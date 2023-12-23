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Spor

Kerem Aktürkoğlu ustalarını geride bırakmaya hazırlanıyor

2020 yılında Galatasaray'a transfer olan gösterdiği istikrarlı performans ile şu ana kadar 37 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ustalarının rekorlarını egale etmeye hazırlanıyor.

23 Aralık 2023 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu ustalarını geride bırakmaya hazırlanıyor
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Fatih Terim döneminde 24Erzincan'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu kısa sürede gösterdiği performansla adını Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı. Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla 147 maça çıktı.

37 defa fileleri havalandırdı. 38 de asisti var. Kerem düzenli şekilde ağları sarsarak kulübün efsane isimlerinin gol sayısını tehdit etmeye başladı. 25 yaşındaki futbolcu 4 gol daha atarsa 40 defa ağları havalandıran Hasan Şaş'ı geride bırakacak.

Hocası Okan Buruk'un 44 golü var. 8 gol attığı taktirde onu arkasında bırakmış olacak. Galatasaray sonrası Atletico Madrid, Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan'ın parçalı forma ile 48 golü bulunuyor. 11 gol daha atarsa Arda'yı da sollayacak.

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