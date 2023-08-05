Kerem Aktürkoğlu: Yerimiz Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımın hedefleri konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ GRUPLARDAN ÖTESİ"

Takımın yeni transferlerle birlikte yavaş yavaş oturduğunu belirten Aktürkoğlu, "Çok daha iyi ve kaliteli bir takım olacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırız. Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Biz de bunun bilincindeyiz. Hedeflerimiz gruplara katılmaktan daha yüksek" dedi.

MERTENS'İN GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI

Kerem, Zalgiris ile oynanan ve 1-0 kazanılan rövanş karşılaşmasında Dries Mertens'in asistini yaptı.