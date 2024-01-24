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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan yakın takip

Galatasaray'da gol ve asist katkısıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın yakın takibinde.

Sabah24 Ocak 2024 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan yakın takip
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Trabzon'da duble yaptı ve gol sayısını 10'a çıkardı.

Sezonun ortasında 10 gol-7 asistlik performansa ulaşan Kerem, geçen sezonu 10 gol- 13 asist, 2021-22 sezonunu ise 13 gol-9 asistle tamamlamıştı. Üç senedir sarı-kırmızılı takımın skor yükünü çeken 25 yaşındaki milli oyuncu, sol açık dışında 10 numara ve sağ kenar forvet olarak da oynamaya başladı.

Kerem'i Avrupa kulüpleri yakından izlemeye devam ediyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2548 dakika süre alan milli oyuncu, 10 gol, 8 asistle skora etki etti.

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