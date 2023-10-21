Kerem Aktürkoğlu'na bir dev talip daha! İstanbul'a geliyorlar

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla devlerinin ilgisini çekiyor. Başarılı isim için birçok takım ocak ayındaki transfer döneminde sarı-kırmızılı camianın kapısını çalacak gibi duruyor. Galatasaray'ın kaptanlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu için özellikle İngiliz ekipleri adeta sıraya girmiş durumda.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YENİ TALİBİ EVERTON

İngiliz basınının haberine göre; Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın Kerem Aktürkoğlu'nu uzun zamandır takip ettiği ve devre arasında takımında görmek istediği vurgulandı. Everton yetkililleri devre arasında Kerem Aktürkoğlu için İstanbul'a görüşmeye gelecek.

TOTTENHAM DA TALİP OLDU

Totttenham Hotspur'un da bu transferde etkili olduğu ve ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katabilmek için uğraş vereceği öğrenildi. İngiliz ekibinin Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için teklif yapacağı da aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki oyuncu sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve Galatasaray forması ile oynadığı tüm müsabakalarda 5 gol atıp 7 asist kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.