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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na izin yok! ''Sezon sonuna kadar beraberiz''

Son iki sezondur Galatasaray forması ile harika işlere imza atan Kerem Aktürkoğlu ile yönetim özel bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki başarılı futbolcu için ara transfer döneminde astronomik bir teklif gelmediği sürece kapıyı kapatmış durumda. İşte detaylar...

Fanatik28 Ocak 2024 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'na izin yok! ''Sezon sonuna kadar beraberiz''
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Hem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de A Milli Takım formasıyla müthiş bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerini peşinden koşturuyor.

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki futbolcuyu bu dönemde satma niyeti kesinlikle yok. Galatasaray'da Kerem'le özel bir görüşme yapıldığı ve "Astronomik bir teklif gelmedikçe sezon sonuna kadar beraberiz" kararı alındığı öğrenildi. Yönetim, Kerem'le ilgilenen kulüplere de "Sezon sonunda görüşelim" diyerek kapıyı kapatıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Kerem, Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 12 gol 8 asist kaydetti.

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