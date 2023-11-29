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Spor

Kerem Aktürkoğlu bu sezon 6. golünü attı!

Manchester United karşısında Galatasaray adına beraberlik golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 6. golünü atmış oldu.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu bu sezon 6. golünü attı!
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Galatasaray'ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında kaydettiği golle bu sezonki 6. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele ederken sarı-kırmızıların 3. golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi.

İngiltere'de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Aktürkoğlu, bu gollerin 3'ünü Süper Lig'de, 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1'ini de elemelerde attı.

Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

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