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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi!

Galatasaray'da attığı iki golle İstanbulspor galibiyetinin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası hakeme tepki gösterdi. Aktürkoğlu, 'Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız.' dedi.

25 Ocak 2024 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi!
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Bunu konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktu. Maça gol yiyerek başladık ama sonra geri döndük. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hafta içi ve hafta sonu maç var, biz de yoruluyoruz." dedi.

Hakeme tepki gösteren Kerem, "Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu attığı frikik golüyle ilgili ise, "Frikiklere çok çalışıyorum. Dries Mertens'ten bana bırakmasını istedim ve golü attım." şeklinde konuştu.

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