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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

31 Ağustos 2023 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi paylaşımı
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından "Aslan" videosu paylaştı. Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir "Aslan" videosu paylaştı.

Kerem'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaşacak.

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